Real Madrid vs. Mallorca: fecha, horarios y canales en Son Moix ​por la jornada 9 de LaLiga Santander

Con el único objetivo de mantener el liderato, Real Madrid y Mallorca se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | LIVE HD) vía ESPN, Movistar LaLiga, Sky y beIN Sports ONLINE TV por la jornada 9 de LaLiga Santander 2019-20 desde el Iberostar Estadio, también conocido como Son Moix. Revisa la transmisión del partido para toda Latinoamérica STREAM desde las 14:00 horas en Perú y en México. Se viene un partidazo entre los 'merengues', un equipo remodelado, y unos rivales que saltarán al campo con lo mejor de su arsenal. Sigue el minuto a minuto, horarios y canales del duelo por Depor.com.



Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Real Madrid y Mallorca.



Real Madrid vs. Mallorca: horarios y canales en el mundo

España 9:00 p.m. | Movistar LaLiga

Perú 2:00 p.m. | ESPN, ESPN Play

México 2:00 p.m. | Sky Sports

Ecuador 2:00 p.m. | ESPN, ESPN Play

Colombia 2:00 p.m. | ESPN, ESPN Play

Bolivia 3:00 p.m. | ESPN, ESPN Play

Paraguay 3:00 p.m. | ESPN, ESPN Play

Venezuela 3:00 p.m. | ESPN, ESPN Play

Argentina 4:00 p.m. | ESPN, ESPN Play

Brasil 4:00 p.m. | beIN Sports

Chile 4:00 p.m. | ESPN, ESPN Play

Uruguay 4:00 p.m. | ESPN, ESPN Play

El Real Madrid no podrá contar con su extremo galés Gareth Bale ni con su centrocampista croata Luka Modric en su visita el sábado a Mallorca en la novena jornada de la Liga española, confirmó este viernes su entrenador, Zinedine Zidane.



Modric y Bale se lesionaron en el partido entre las selecciones de Gales y Croacia (1-1) el domingo pasado en un clasificatorio para la Eurocopa de 2020 el domingo pasado en Cardiff. Según el seleccionador galés, Ryan Giggs, Bale sufrió un calambre en el gemelo pero no se ha entrenado con el Real Madrid esta semana.



Respecto a Modric, el club madridista precisó el viernes que se recupera de una fuerte contusión en el muslo derecho. "Modric no está para mañana", declaró Zidane en rueda de prensa previa al partido contra el Mallorca. "Gareth Bale tampoco, ni Kroos, ni Lucas Vázquez", añadió.



Kroos se lesionó en un pie en un partido de Liga contra el Granada antes del parón internacional y Lucas Vázquez sufre molestias en un gemelo. El Real Madrid lidera la Liga con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona y se mantiene como el único equipo invicto tras ocho jornadas.



Las tensiones en Cataluña aplazan el Barza-Real Madrid

La tensión que vive Cataluña en los últimos días por las protestas independentistas ha provocado que se haya tenido que aplazar el clásico Barcelona-Real Madrid, uno de los partidos estrella del fútbol mundial, que debía jugarse el 26 de octubre en la capital catalana.



El comité de competición, órgano disciplinario de la Federación Española de Fútbol (RFEF), acordó "el aplazamiento del encuentro previsto para el día 26 de octubre de 2019 por concurrir causas excepcionales" en una decisión hecha pública este viernes.



El comité pide a Barcelona y Real Madrid que "alcancen un acuerdo en la fijación de la nueva fecha de disputa del encuentro" o, en caso de no hacerlo, será el propio comité el que decida la nueva fecha. Ambos clubes anunciaron su intención de solicitar la organización del partido el próximo 18 de diciembre.



El órgano federativo tomó esta decisión después de que la Liga de Fútbol (LaLiga) solicitara que se invirtiera el orden de los partidos "por causas de fuerza mayor" de manera que el del 26 se jugara en el Santiago Bernabéu y el de vuelta se celebrara el 1 de marzo en el Camp Nou, una solución finalmente desestimada.



Según la prensa, los partidos y asociaciones independentistas prevén celebrar una manifestación masiva ese 26 de octubre en la capital catalana, en cuyas calles se registran en los últimos días duros enfrentamientos entre policías y manifestantes independentistas.



¿Qué dice Zidane sobre el 'Clásico' aplazado?

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que estarán "preparados" para disputar el clásico de LaLiga aplazado por la situación que se vive en Cataluña tras la sentencia del procés, y dijo que se adaptarán a la nueva fecha. "Al final vamos a hacer lo que nos digan, la posición del Barcelona y de nuestro club. Si jugamos el 26 que así sea y, si se cambia de fecha, vamos a estar preparados", aseguró en rueda de prensa.



"Lo importante es que toda la gente esté orgullosa de nosotros cuando vayamos a jugar este partido. Es lógico que haya mucho debate, pero mi posición como entrenador del Real Madrid es que cuando toque vamos a estar preparados para jugar en la fecha que nos diga la persona adecuada", añadió.



Mallorca vs. Real Madrid: alineaciones probables

Mallorca : Reina; Joan Sastre, Raíllo, Valjent, Fran Gámez; Febas, Baba, Salva Sevilla, Dani Rodríguez; Lago Junior, Ante Budimir.



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Valverde, James; Isco o Vinicius, Hazard, Benzema.



