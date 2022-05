Real Madrid se coronó campeón de LaLiga Santander el fin de semana y con ello, Carlo Ancelotti se erigió como el único entrenador que conquistó las cinco grandes ligas de Europa (España, Inglaterra, Francia, Alemania e Italia). Sin duda, el italiano ha marcado historia en el fútbol, aunque ya puede oler el retiro. Días después de un nuevo título con los blancos, en entrevista con Amazon Prime Video, el popular ‘Carletto’ ha dicho que el cuadro ‘Vikingo’ sea probablemente el último al que dirija en su carrera. El final de su largo y exitoso viaje está cerca.

“Después del Real Madrid, sí, probablemente me retire. Si el club me quiere aquí 10 años, entrenaré diez años. Pero después me gustaría estar con mis nietos, irme de vacaciones con mi esposa. Hay tantas cosas que dejas de lado cuando eliges esta profesión”, dijo el italiano en conversación con el servicio de streaming.

“Nunca he ido a Australia; nunca he ido a Río de Janeiro. Me gustaría visitar a mi hermana más a menudo. Desafortunadamente, a día de hoy no puedo hacerlo, así que el día que me retire, tendré todas estas cosas por hacer”, agregó el técnico que el sábado último ganó su primera liga con el Real Madrid.

No descartó la posibilidad de dirigir una selección en el Mundial 2026 que tendrá lugar en Norteamérica, aunque le pareció “prematuro” expresarse con cierta seguridad al respecto.

Lo que viene para el Madrid de Ancelotti

Acostumbrado a las gestas europeas y las remontadas impensables, el Real Madrid encara la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Manchester City en un nuevo escenario, desafiando a la historia que apunta a que en las ocho ocasiones que perdió en la ida de la eliminatoria que da acceso a la final, nunca logró el pase.

Buscará un nuevo logro el equipo de Carlo Ancelotti en la que es su trigésimo primera semifinal en la competición de mayor prestigio. Superó 16 de las treinta que disputó, pero fue eliminado siempre que perdió el partido de ida, como ocurrió en el Etihad Stadium en un choque de locura.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Show Player