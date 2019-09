Bale se queda con las ganas: Zidane lo deja fuera de la convocatoria para el Real Madrid vs. Osasuna

► Ya estaba todo listo: estuvo a punto de dejar Real Madrid por Juventus pero Sarri le dijo 'no'



Gareth Bale será el gran ausente en el Real Madrid vs. Osasuna, compromiso de la sexta jornada de la Liga Santander. El extremo izquierdo, quien no sufre lesiones, no ha sido considerado por decisión de Zinedine Zidane.

Según el periódico español AS, el entrenador de la ‘Casa blanca’ optó por dar descanso al futbolista galés. En lugar del atacante, Rodrygo Goes ha ingresado a la lista de concentrados. El brasileño fue uno de los descartes en el juego del domingo pasado.

Bale no es el único que se perderá el partido contra Osasuna. Luka Modric, Isco, Marcelo y Ferland Mendy están lesionado. En el caso del croata y el español estarían poniéndose en forma para disputar el compromiso ante Atlético de Madrid.

Zidane finalmente decidió no considerar a ningún lateral izquierdo de la filial para ser opción antes las bajas del brasileño y el francés, quien ha sido el último futbolista en pasar por la enfermería del Santiago Bernabéu.

Todo hace indicar que ‘Zizou’ podría utilizar a Nacho Fernández o, incluso, Álvaro Odriozola en la franja zurda del cuadro madridista.

Real Madrid vs. Osasuna: la convocatoria de Zidane

Porteros : Courtois, Areola y Altube.



Defensas: Carvajal, Militão, Sergio Ramos, Varane, Nacho y Odriozola.



Centrocampistas: Kroos, Casemiro, F. Valverde y James.



Delanteros: Hazard, Benzema, Lucas Vázquez, Jović, Vinicius Jr. y Rodrygo.



