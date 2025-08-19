Debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid vs Osasuna. (Video: DSports)
Debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid vs Osasuna. (Video: DSports)

El momento más esperando por los hinchas del , fue poder ver el debut de uno de los fichajes más sonados en las últimas semanas. dejó a River Plate a mitad de la participación en la Copa Libertadores, para incursionar en el fútbol español con el equipo más campeón de Europa. Ese momento de ilusión llegó entonces en el duelo frente a , cumpliendo el hito de ingresar en lugar de Brahim Díaz, poniéndose como un arma de ataque más. Siendo ovacionado por todo el Santiago Bernabéu, logró mostrar mucha versatilidad y atrevimiento en los últimos 20 minutos del partido, lo que gustó a los aficionados.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS