vs. juegan por la fecha 25 de . ¿A qué hora arrancará? Según la programación, el partido está pactado para las 12:30 p.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España) del sábado 21 de febrero del 2026. La transmisión estará a cargo de DIRECTV y DGO para todo el territorio peruano, además de Movistar Plus junto a DAZN para todo España. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV.

Previa Osasuna vs. Real Madrid. (Video: ESPN)
Previa Osasuna vs. Real Madrid. (Video: ESPN)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS