Ni te imaginas quién lo reemplazará: Mendy volvió a lesionarse y el Madrid ya no tiene laterales izquierdos

Ferland Mendy es el último jugador en caer lesionado, como confirmó una resonancia magnética a la que se sometió este martes, que desveló que sufre una lesión muscular en el aductor de su pierna izquierda, que sumada a la de Marcelo deja a Zinedine Zidane sin lateral zurdo. Asi, no estará en el R eal Madrid vs Osasuna y tampoco en el derbi ante el 'Aleti'.



El Real Madrid confirmó en un parte médico una nueva lesión muscular, la segunda que sufre Mendy. "Tras las pruebas realizadas hoy a Ferland Mendy por los servicios médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el aductor de la pierna izquierda. Pendiente de evolución".



Es la segunda lesión de Mendy desde que firmó por el Real Madrid. En pretemporada, el 25 de julio, se le diagnosticó una rotura muscular en el recto anterior del muslo derecho que marcó su preparación.



El percance llega en un momento en el que Mendy era titular en el lateral izquierdo, aprovechando la baja de Marcelo por una cervicodorsalgia postraumática.



De esta forma, Zidane se queda sin sus dos laterales zurdos natos y tendrá que improvisar ante Osasuna y en el derbi madrileño del Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid. La opción sería apostar por Nacho Fernández que aún no ha disputado ningún minuto esta temporada.



Modric e Isco vuelve con el grupo

Las buenas noticias para el técnico madridista las dieron Modric e Isco, que ya trabajan al mismo ritmo que sus compañeros una vez superadas sus lesiones musculares. Zidane decidirá si aún están cortos de forma para volver o si los introduce en la convocatoria para medirse el miércoles a Osasuna en el Santiago Bernabéu, donde serán baja por lesión Marco Asensio, Marcelo y Mendy.

