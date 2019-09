Se le prendió el foco: el nuevo tridente que Zidane estrenará en el Real Madrid vs Osasuna por LaLiga

► Messi fue cambiado en el entretiempo del Barcelona vs Villarreal



► Zidane no se enteró de los resultados de los premios 'The Best 2019'



La seguidilla de partidos es algo con lo que no está del todo de acuerdo Zinedine Zidane. "No son máquinas", dijo el entrenador en la previa del duelo entre Real Madrid y Osasuna por LaLiga Santander , pues nada más el sábado los 'blancos' volverán a jugar por el torneo enfrentando nada menos que al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Pensando precisamente en el exigente calendario y rivales, el técnico francés improvisará el miércoles en el once titular.

No solo el arco tendrá novedades (Areola podría debutar), o la defensa tendrá que ser reconstruida (Mendy se lesionó y no hay más laterales zurdos), sino también el ataque sufrirá importantes modificaciones para enfrentar a un Osasuna que aún no sabe lo que es la derrota en las primeras cinco jornadas.



El delantero y hasta ahora mejor jugador del Madrid, Karim Benzema, tendrá descanso para que por fin tenga su oportunidad Luka Jovic como '9'. El serbio buscará aprovechar estos minutos de oro para que Zidane lo tenga en cuenta más seguido.



Y los que acompañen al delantero serán los habituales suplentes Lucas Vázquez y Vinicius Junior, que reemplazarán a Gareth Bale y Eden Hazard.



Es más, incluso Rodrygo podría tener la oportunidad de jugar sus primeros minutos oficiales como madridista.



Todo ello mirando, cómo no, al derbi del Wanda, un partido en el que prevé la vuelta a la primera línea de fuego de los considerados 'titularísimos' de Zidane.

Fuerte sobre las críticas

En conferencia de prensa, Zidane afirmó que no considera que se le faltase el respeto con las críticas que recibió tras la derrota de su equipo ante el París Saint-Germain en Liga de Campeones, porque sabe que está "fuera" cuando pierden y "dentro" cuando ganan con buena imagen, como en Liga ante el Sevilla.



Zidane pidió que se olvide lo ocurrido en París pero también lo de Sevilla y que solo sirva para seguir mejorando. "Esto siempre ha sido así y lo va a seguir siendo. Lo que pasó, pasó, y hay que centrarse únicamente en el partido de mañana. A mí lo que me da vida es el próximo partido".

► Ni te imaginas quién lo reemplazará: Mendy volvió a lesionarse y el Madrid ya no tiene laterales izquierdos



► Messi reconoce que su final está más cerca: "Pasan los años y es más difícil... el cuerpo no perdona"



► Bartomeu ya piensa en el 2020: el fichaje 'bomba' de la Serie A con el que quiere contentar a Messi



► San Petersburgo fue elegida como la sede de la final de la Champions League 2021