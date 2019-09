¡Con Areola en el arco! Zidane manda un equipo renovado ante Osasuna para seguir en primer lugar

Real Madrid afrontará este miércoles el duelo correspondiente a la quinta jornada de LaLiga Santander frente a su par de Osasuna, en busca de una victoria que lo mantenga en el primer lugar del torneo español. Para este duelo, Zidane hará más de un cambio en el equipo titular, donde la principal sorpresa es la titularidad de Areola.

Pero no solo cambiará en el arco. Para este partido que afrontará en el Santiago Bernabéu, 'Zizou' hará hasta ocho cambios: Nacho irá por Carvajal, Militao por Varane y Odriozola por Mendy, quien ha sido el titular en los últimos encuentros del Madrid. En el medio campo, 'Fede' Valverde reemplazará a James Rodríguez. Pero fue en la delantera donde Zidane hizo la mayor cantidad de modificaciones: Vinicius Junior por Hazard, Lucas Vázquez por Bale y saca por primera vez a Benzema para poner a Luka Jovic.

LA PREVIA DEL PARTIDO

Solo quedan tres equipos que no han perdido en las cinco jornadas disputadas de una igualada LaLiga Santander. Dos de ellos, Real Madrid y Osasuna, se miden en el Santiago Bernabéu con el Athletic Club siendo el tercero y colider con los de Zidane, que buscan trasladar la mejoría mostrada a su estadio.



Gareth Bale será el gran ausente en el Real Madrid vs. Osasuna , compromiso de la sexta jornada de la Liga Santander. El extremo izquierdo, quien no sufre lesiones, no ha sido considerado por decisión de Zinedine Zidane.



Osasuna, por su parte, buscará dar la campanada y lograr su segunda victoria como visitante de la temporada. Su técnico, Jagoba Arrasate, no ve como un problema las bajas de Oier, David García y Adrián, si no como la oportunidad de brillar para otros jugadores que aseguró tienen "muchísimas ganas de entrar".

