Real Madrid vs. Las Palmas chocan este sábado en el estadio de Gran Canaria por la fecha 30 de la Liga Santander. El partido, que será la última prueba de los merengues antes de jugar frente a Juventus por la Champions League, está programado para las 11 y 30 de la mañana (hora peruana) y será transmitido para toda América Latina a través de la señal de ESPN 2. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto más completo en esta nota.



Tras el parón de selecciones por fecha FIFA, Real Madrid retoma el pulso en la competición doméstica con un ojo puesto en el partido de ida de la Champions League ante la Juventus en el Allianz Stadium de Turín. Aunque los de Zidane saben que ya no saben que nada tienen que hacer en la Liga Santander , buscarán acabar de la mejor forma y más con Cristiano Ronaldo que atraviesa por una espectacular racha.

País Hora Canal Perú 11:30 ESPN 2 Argentina 11:30 ESPN 2 México 10:30 Sky Sports Colombia 11:30 ESPN 2 Chile 13:30 ESPN 2 España 18:30 BEin La Liga Islas Canarias 17:30 BEin La Liga

Para este partido de Liga Santander, El capitán del Real Madrid , Sergio Ramos, y el mediocampista Isco no están en condiciones de enfrentar a Las Palmas este fin de semana por la Liga española de fútbol, y el entrenador Zinedine Zidane declinó decir si el goleador Cristiano Ronaldo viajará a las Islas Canarias.



Isco no ha entrenado con normalidad debido a un problema en la espalda desde que anotó un triplete en la goleada por 6-1 de España sobre Argentina en un amistoso jugado el martes, mientras que el defensor Ramos también se perdió la práctica del día antes del duelo frente a Las Palmas.



El diario deportivo español Marca informó que Cristiano Ronaldo había aceptado descansar contra Las Palmas después de jugar dos partidos con Portugal durante la fecha FIFA, buscando llegar en buenas condiciones al duelo del martes por la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante la Juventus.

Las Palmas sueña con salvarse

Paco Jémez, entrenador de la UD Las Palmas , ha restado importancia hoy a las notables ausencias con las que se presentará mañana el Real Madrid en el Estadio de Gran Canaria, porque a su juicio, cualquiera alineación que saque el equipo blanco "puede llevarse por delante a cualquiera".



El técnico del equipo amarillo ha preparado el partido "en función de cómo ataca y defiende el rival", y no en cuanto a los jugadores que ha convocado Zinedine Zidane, pero está seguro de que los elegidos el técnico francés "saldrán a ganar",

Jémez confía en que su equipo repita un partido como contra el FC Barcelona en Gran Canaria (1-1), con un "gran nivel defensivo", aunque aún sigue "esperando" que su equipo también se muestra a nivel ofensivo.



"Ojalá defendamos tan bien como ese día, nos daría muchísimo, pero si no somos capaces de atacar mejor, un punto ya no es bueno ante nadie, prácticamente no nos vale para nada. Si tomamos riesgos, los tomaremos, y si perdemos, lo haremos yendo a ganar, pero sin marcharnos de los partidos con la sensación de no haber tenido posibilidades de ganarlos", ha explicado.



Las Palmas vs. Real Madrid: alineaciones probables



Las Palmas: Chichizola, Aguirregaray, Gálvez, Ximo Navarro, Michel, Vicente, Javi Castellano, Momo, Halilovic, Tana y Calleri.



Real Madrid: Keylor Navos, Theo, Achraf, Varane, Nacho, Casemiro, Kroos, Modric, Lucas, Benzema y Bale.