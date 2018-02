Real Madrid vs. PSG no ha podido tener un mejor inicio. Desde los primeros minutos, ambos equipos buscaron la ventaja en el marcado del partido de ida de los octavos de final de la Champions League. Sin embargo, han sido los parisinos los que se adelantaron gracias a un gol de Adrien Rabiot.



Cuando corrían los 33' de juego, Mbappé hizo una gran jugada por la derecha, dejó tirado a Marcelo, centró para Neymar y en el área chica fue donde los merengues encajaron el primer gol. No quedó claro que haya sido una asistencia del brasileño o rebote de Nacho.



Lo que sí quedó fue el 1-0 de Rabiot para el PSG. Al volante de los parisinos solo le quedó rematar una pelota servida a sus pies. De esta forma, Adrien llegó a los 4 goles en la Champions League, 3 de ellos los marcó fuera de casa.



El Real Madrid y el PSG empatan a un tanto al descanso de la ida de los octavos de final de la Champions League, tras el gol marcado por Rabiot a los 33 minutos e igualado por Cristiano Ronaldo al borde del descanso de penalti.