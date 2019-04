El mejor jugador del Real Madrid se pierde el partido ante Rayo y, quizás, lo que quede temporada

Quedó descartado para el choque entre Real Madrid vs. Rayo Vallecano de este domingo por fecha 35 de LaLiga Santander 2019. Karim Benzema sufre una "lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo", como desveló el parte médico del conjunto merengue tras someter a un estudio radiológico en la ciudad deportiva al delantero francés.

Real Madrid no desveló la gravedad de la lesión muscular de Karim Benzema, el grado de rotura que sufrió en el transcurso del partido del pasado jueves en el Coliseum Alfonso Pérez ante el Getafe, y no marca un tiempo de baja con la duda de que ya no pueda volver a jugar en lo que resta de temporada. Lo que sí es una certeza es que se perderá el encuentro frente al Rayo Vallecano.



"Tras las pruebas realizadas a Benzema por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo", reza el parte médico difundido por el club blanco que apunta que el autor de los últimos ocho goles merengues está "pendiente de evolución".

El ex atacante del Olympique Lyon no completó junto al resto de sus compañeros el último entrenamiento del Madrid en la ciudad deportiva de Valdebebas, con el que Zinedine Zidane terminó de preparar la visita al Rayo con las ausencias de los lesionados Sergio Ramos y Álvaro Odriozola.

La última sesión de entrenamiento antes de la visita al Rayo Vallecano se inició con los rondos de calentamientos y series de carrera. A puerta cerrada los jugadores del Real Madrid realizaron ejercicios de posesión y presión, afinaron puntería con series de remates a puerta y disputaron partidos en espacios reducidos.

(Con información de EFE)

