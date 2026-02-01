vs. juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 22 de . ¿A qué hora comenzará la transmisión de este encuentro? Este duelo está pactado para el domingo 1 de febrero desde las 8:00 a.m. (horario en Perú, con seis horas más en España). ¿En qué canales se verá? Para seguir la transmisión, ESPN lo pasará para todo el territorio latino, canal disponible en teleoperadoras como Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, entre otros, además de su versión de streaming en Disney Plus. En Estados Unidos se verá por Sky Sports y en España por Movistar LaLiga. No lo veas en Fútbol Libre TV, señal pirata, no lo recomendamos.

Real Madrid vs. Rayo por LaLiga. (Video: Real Madrid)
