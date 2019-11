Real Madrid vs. Real Betis EN VIVO: horarios y canales del choque por la fecha 12 de LaLiga Santander

Real Madrid y Real Betis juegan este sábado EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN y Movistar LaLiga: horarios en el mundo y canales de TV para ver TRANSMISIÓN OFICIAL desde las 3:00 p.m. (hora peruana) del partido por la fecha 12 de LaLiga Santander. Incidencias desde Santiago Bernabéu, donde los de Zidane saldrán a mantenerse en la pelea por recuperar la punta del torneo ante un cuadro 'béltico' que no la pasa nada bien y ocupa los últimos lugares. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Sigue las principales incidencias del encuentro por el MINUTO a MINUTO de Depor.com.



Los dirigidos por 'Zizou' vuelven al Bernabéu tras la magnífica jornada de mitad de semana, donde el equipo recuperó parte de la idiosincrasia que Zidane instaló en las temporadas pasadas: juego de tenencia y versátil, contragolpes feroces, goles a un solo toque y recuperación instantánea. Ahora, ante Betis, buscarán mantener ese juego y quedarse con los tres puntos.

Real Madrid vs. Real Betis: horarios en el mundo

México - 2:00 p.m.

Ecuador - 3:00 p.m.

Perú - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m

Uruguay - 5:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

El brasileño Vinicius es la gran novedad de la convocatoria de Zinedine Zidane para el encuentro del Real Madrid ante el Real Betis de este sábado, en el que el técnico francés no podrá contar por lesión con Gareth Bale y para el que descartó a Lucas Vázquez, Odriozola, Brahim, James y Mariano.



El Real Madrid afronta del encuentro después de jugar su partido más completo de la temporada, frente al Leganés (5-0), tras aprovechar al máximo el aplazamiento del clásico para encontrar el camino a seguir y un once tipo que Zinedine Zidane no repetirá por tercera vez.

Pero tres días después se esperan rotaciones, con la entrada de jugadores que necesitan un buen partido como Militao, Mendy, Luka Modric, Isco o Vinicius. Varios tendrán la oportunidad ante el Real Betis, ahora con el viento a favor para entrar en la mejor dinámica de la temporada.

Los verdiblancos ya saben lo que es dar la campanada en el Bernabéu, no en vano llevan dos victorias seguidas en Chamartín (0-1 y 0-2 en las dos últimas campañas con Quique Setién en el banquillo), y no renuncian a lograr una hazaña histórica con una tercera, si bien el equipo no parece estar en una situación propicia para conseguirlo.

Al Betis se le achaca la falta de un esquema de juego definido, una personalidad de la que adolece y que tiene a Rubi en la cuerda floja, pues ante el Celta, y pese a que en el último instante emergió la figura salvadora de su hombre con más calidad, el francés Nabil Fekir, jugó mal y dio una imagen preocupante en algunas fases.

Ante las lesiones del meta Dani Martín, de sus únicos medios centros puros, el luso William Carvalho y Javi García, y del punta Juanmi Jiménez, podría dar entrada al brasileño Sidnei por Mandi, mantener al central Marc Bartra como medio de contención junto a Sergio Canales e Ismael Gutierréz o bien que al joven del filial lo releve el mexicano Andrés Guardado.

Real Madrid vs. Real Betis: posibles alineaciones

Real Madrid : Courtois; Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Isco o Vinicius, Hazard y Benzema.



Betis: Joel Robles; Emerson, Feddal, Sidnei, Álex Moreno; Canales, Bartra, Ismael o Guardado, Tello; Borja Iglesias y Loren.

► Me hiciste falsas promesas: el enfado monumental de Messi con Bartomeu por el fichaje de Neymar



► "La ruina del fútbol italiano": el 'piscinazo' de Cristiano Ronaldo que tiene dividido al 'Calcio' [VIDEO]



► Vinicius Junior ve la luz en el Real Madrid: una nueva chance en LaLiga para convencer a Zidane



► ¡Para no creer! Sampaoli quiso pelearse con un hincha que lo insultaba... "¡Bajá, aquí te espero!" [VIDEO]