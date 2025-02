Real Madrid vs. Real Sociedad se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la ida de las semifinales de la Copa del Rey 2024-25. Para seguir la transmisión de este partido deberás conectarte a la señal de América TV, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además su alternativa de streaming en la plataforma de América TV GO. Ojo, DSports ya no tiene los derechos de transmisión de este torneo en toda Sudamérica. Este duelo está pactado para este miércoles 26 de febrero desde las 3:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el Real Arena (Anoeta). Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Real Madrid y Real Sociedad se enfrentan por las semifinales de la Copa del Rey. (Video: Real Madrid)