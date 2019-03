Real Madrid vs Valladolid: horarios, canales y cómo ver vía ESPN y Movistar por Liga Santander 2019.

Real Madrid y Valladolid chocan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 10 de marzo por la fecha 27 de Liga Santander 2019 en partido que se llevará a cabo en el estadio de José Zorrilla de la localidad de Valladolid (España). El partido está programado para las 2:45 de la tarde (hora peruana y 8:45 de la noche) y será transmitido para toda América Latina a través de la señal de ESPN y Movistar Partidazo en España. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.



Real Madrid atraviesa el momento más difícil del año. Fuera de la Champions, Liga y Copa y con un entrenador que seguramente dirigirá ante Valladolid su último partido como DT del equipo blanco. Aunque Solari no se ha querido despedir sin antes criticar sin piedad a sus jugadores.



Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Real Madrid y Valladolid.



Real Madrid vs Real Valladolid: horarios y canales de partido por Liga Santander 2019

México 1:45 pm. | ESPN 2

Perú 2:45 pm. | ESPN 2

Ecuador 2:45 pm. | ESPN 2

Colombia 2:45 pm. | ESPN 2

Bolivia 3:45 pm. | ESPN 2

Venezuela 3:45 pm. | ESPN 2

Argentina 4:45 pm. | ESPN 2

Chile 4:45 pm. | ESPN 2

Uruguay 4:45 pm. | ESPN 2

Paraguay 4:45 pm. | ESPN 2

Brasil 5:45 pm. | ESPN Brasil

España 8:45 pm. | Movistar +

Preguntado este sábado en conferencia de prensa previa al partido liguero ante el Valladolid sobre si los jugadores estuvieron a la altura el martes en Champions League, Solari sentenció: "La mayoría (sí). A quienes no han estado se lo he transmitido personalmente".

"He dicho otras veces que en la adversidad se ve el carácter, ahí se ve quién está y quién no, quién desaparece, quién da la cara, quién está contento, quién está triste, quién se rebela contra la situación", añadió.



Solari afirmó su deseo de "seguir trabajando" para terminar la temporada de la mejor manera posible, a pesar de los rumores que hablan de un posible próximo despido.



"Soy el entrenador, mañana la obligación nuestra, mía en particular, es ir allí y hacerlo lo mejor que podamos cada uno. Sabemos que no es el momento más bonito después del partido del otro día, pero tenemos una obligación profesional, tenemos 12 partidos por delante, y tenemos que quedar lo más arriba posible", indicó Solari.



El Real Madrid ha vivido una semana catastrófica luego de perder casi toda opción a ganar un título esta temporada: dos derrotas contra el FC Barcelona en el Santiago Bernabéu, en Copa del Rey (3-0) y en Liga (1-0), más la eliminación ante el Ajax en octavos de Champions League.



