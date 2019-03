Real Madrid vs. Real Valladolid EN VIVO: canales de TV y links para VER EN DIRECTO la Liga Santander

Real Madrid vs. Real Valladolid juegan HOY EN VIVO y EN DIRECTO por la jornada 27 de la Liga Santander en el Estadio Municipal José Zorrilla. El partido se juega desde las 2:45 pm. y será transmitido vía ESPN 2 para toda Latinoamérica; además, en Movistar Partidazo y Movistar+ en España. Conoce cómo y dónde ver fútbol online desde tu celular o cualquier dispositivo móvil para no perderte detalles del fútbol de España.

Real Madrid llega herido y en crisis. La prensa en España y en diferentes partes del mundo señalan un punto de quiebre tras la eliminación en la Copa del Rey , la Champions League y la lejana posibilidad de salir campeón en la Liga Santander. En una semana de competición, el equipo más ganador de la Liga de Campeones dejó atrás su glorioso palmares para convertirse en el club más irregular.

Inmerso en malos resultados que ha provocado verse sin opciones en todas las competiciones posijbles, está obligado a levantarse ante Real Valladolid por la jornada 27 por la Liga Santander.

El Real Madrid llega a Pucela sin Dani Carvajal, Marcos Llorente, Gareth Bale, Vinicius Junior y Lucas Vázquez, lesionados, más previsiblemente Mariano que no completó la última sesión. Tampoco podrá jugar Sergio Ramos pese a que quiere ejercer de capitán en plena crisis y formará parte de la expedición.

Corren tiempos revueltos dentro y quiere actuar de capitán tras la discusión mantenida con el presidente Florentino Pérez delante del resto de compañeros tras la eliminación europea por la goleada del Ajax.

Por su parte, el Real Valladolid recibe al herido Real Madrid también en una situación irregular y con las bajas de Borja, Luismi, Toni Villa y Steven Plaza. Aunque la motivación de enfrentarse a un rival de tanto nivel hará que el resto de la plantilla salga a dar el máximo para buscar una sorpresa.

Está incluido en una convocatoria de 19 jugadores Kiko Olivas, que se ha recuperado de un proceso vírico y, por tanto, a priori, el técnico del equipo blanquivioleta, Sergio González, mantendría a su línea defensiva, formada por Moyano o Antoñito, Kiko Olivas, Joaquín y Nacho, si mantiene los esquemas habituales de juego.

Real Madrid vs. Real Valladolid: alineaciones posibles

Real Madrid : Courtois; Odriozola, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Ceballos, Modric; Marco Asensio, y Benzema.



Real Valladolid: Masip; Antoñito o Moyano, Joaquín, Kiko Olivas, Nacho; Keko, Míchel, Alcaraz, Hervías; Óscar Plano y Sergi Guardiola.



¿Cómo ver el Real Madrid vs. Barcelona en España?

Si te encuentras en España, Real Madrid vs. Real Valladolid será televisado en directo hoy, 10 de marzo a las 20:45 horas por los canales Movistar+, Vodafone y Orange, que ofrecen también el partido por Internet y con acceso desde cualquier dispositivo móvil y PC. Además, diferentes canales internacionales ofrecen ver el clásico de España a través de sus plataformas que te presentaremos a continuación.

Live TV para ver Real Madrid vs. Real Valladolid EN DIRECTO y ONLINE vía TVE 3 (solo Catalunya) | Movistar+ (canal 9), Vodafone TV (canal 9-903), Orange TV (canal 81), Telecable (canal 153)



Canales de TV para ver Real Madrid vs. Real Valladolid

El partido entre Real Madrid vs. Real Valladolid será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por ESPn 2 en todo Latinoamérica. Sin embargo, para otros países, están habilitados canales de señal abierta o de pago, como te presentaremos en la siguiente lista. Cabe señalar que la siguiente nomina corresponde a los partidos de fútbol , diferidos o vía pago por evento que son transmitidos por los dueños de los derechos, los mismos que se encuentran disponibles en varias plataformas como las mencionadas anteriormente.

Argentina: ESPN 2

Australia: beIN Sports Connect

Austria: DAZN

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasail

Canadá: DAZN, beIN Sports

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

Francia: RMC Sports, beIN Sports

México: Blue To Go video Everywhere

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

España: Movistar+, Movistar Partidazo

Reino Unido: Eleven Sports 1 UK

Estados Unidos: beIN Sports Connect



¿Cómo ver el Real Madrid vs. Real Valladolid por app móvil?

▷ Descarga aquí la app móvil para ver Real Madrid vs. Real Valladolid vía beIN Sports



▷ Descarga aquí la app móvil para ver Real Madrid vs. Real Valladolid vía DAZN



▷ Descarga aquí la app móvil para ver Real Madrid vs. Real Valladolid vía ESPN

Horarios en el mundo para ver Real Madrid vs. Real Valladolid

México: 1:45 pm

Perú: 2:45 pm

Ecuador: 2:45 pm

Colombia: 2:45 pm

Bolivia: 3:45 pm

Venezuela: 3:45 pm

Argentina: 4:45 pm

Chile: 4:45 pm

Paraguay 4:45 pm

Uruguay: 4:45 pm

Brasil: 5:45 pm

Reino Unido: 7:45 pm

España: 8:45 pm

Japón: 4:45 am (11 de marzo)