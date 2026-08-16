vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por un que se disputará este domingo 16 de agosto. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? El encuentro se llevará a cabo en el Veltins Arena y podrá seguirse a través de las señales y plataformas que tengan los derechos de transmisión en cada territorio. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 10:00 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador, mientras que en México comenzará a las 9:00 a.m.; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 12:00 p.m.; y en España a las 5:00 p.m.

Real Madrid vs. Schalke 04 se enfrentarán en amistoso internacional. (Video: Real Madriid)
Real Madrid vs. Schalke 04 se enfrentarán en amistoso internacional. (Video: Real Madriid)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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