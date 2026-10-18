vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la jornada 9 de . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? El duelo se podrá ver por la señal de ESPN, disponible en operadores de televisión por suscripción, mientras que vía streaming estará disponible en Disney Plus Premium. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 2:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador; a la 1:00 p. m. en México; y a las 4:00 p. m. en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. En España, el partido comenzará a las 9:00 p. m. El compromiso se disputará este domingo 18 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs. Sevilla se enfrentan por LaLiga. (Video: Real Madrid)
Real Madrid vs. Sevilla se enfrentan por LaLiga. (Video: Real Madrid)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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