No tiene minutos, pero ya es un dolor de cabeza para Real Madrid y se iría a fin de temporada

La prensa española no solo habla este domingo del partido entre Real Madrid vs Sevilla por la fecha 5 de LaLiga Santander 2019. También se refiere a uno de los jugadores que, a pesar de que vive sus primeras semanas en Valdebebas, ya le está causando varios dolores de cabeza al presidente Florentino Pérez. Hablamos de Alphonse Areola, el arquero que sin un solo minuto en cancha, se ha convertido en el hombre de la polémica esta semana.



Según el portal español 'Don Balón', el exfutbolista del PSG ha causado un gran malestar en Florentino luego de haberse tomado una foto con Mbappé y Choupo-Moting tras la caída por 3-0 del Real Madrid en el Parque de los Príncipes en la fecha 1 de la Champions League. El mandamás del equipo de Concha Espina consideró inoportuno el accionar del francés y no dudó en reclamarle.



Alfphonse Areola desató la furia de los hinchas del Madrid por una foto junto a Mbappé tras la paliza del PSG. (Getty Images) Alfphonse Areola desató la furia de los hinchas del Madrid por una foto junto a Mbappé tras la paliza del PSG. (Getty Images)

"Florentino Pérez le cantó las cuarenta tras ver el escándalo que había montado y avisó que no quiere que se ría del Real Madrid. El jugador, muy afligido, dio explicaciones al presidente del conjunto madridista", publica la citada fuente sobre el escándalo de Areola y la foto con sus excompañeros del PSG.



Semejante desliz de Areola habría hecho que el presidente del Real Madrid no descarte su salida a final de temporada. El francés solo juega en Valdebebas a préstamo, por lo que su vuelta al PSG podría darse antes de lo que todos piensan. En su lugar, llegarían otros porteros de la casa como Andriy Lunin o Luca Zidane, cedidos para esta campaña en el Valladolid y Racing de Santander, respectivamente.

Lo que viene para Real Madrid

Areola ha sido convocado para el Real Madrid vs Sevilla de este domingo en el Sánchez Pizjuán. El francés va de suplente de Courtois y si este sufre antes o durante el partido algún tipo de inconveniente, tendrá sus primeros minutos oficiales como madridista. Los dirigidos por Zidane están obligados a sacar un triunfo que ayude a olvidar la goleada sufrida en Champions.

