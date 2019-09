"No se va a ninguna parte, es feliz aquí": desde Inglaterra, frustran el anhelado fichaje de Zidane

► Luis Suárez: de las noches de alcohol, a convertirse en el mejor '9' del mundo por una promesa de amor [PERFIL]



► No juega más: Messi encuentra a un responsable del ridículo ante Granada y manda un mensaje a su DT



En la previa del partido entre Real Madrid y Sevilla , válido por la fecha 5 de LaLiga Santander 2019 desde el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, el entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ha salido al paso de los rumores de un posible traspaso de Paul Pogba al equipo blanco en las próximas ventanas de fichajes y ha dicho que él no escucha a Florentino Pérez y que no está preocupado por el futuro del francés.



Estas declaraciones llegan días después de que Florentino asegurase que el United no había querido vender a Pogba al Real Madrid en este mercado de verano.



Paul Pogba llegó al Manchester United en el 2015. (Getty) Paul Pogba llegó al Manchester United en el 2016. (Getty)

"No escucho al presidente del Real Madrid. Paul está trabajando duro y comprometido con el equipo", sentenció el técnico noruego, que no podrá contar con el centrocampista galo en el encuentro de este domingo ante el West Ham United por lesión.



"No estoy preocupado ahora ni lo estaré sobre que Pogba se queda. Si los rumores vuelven a comenzar en enero, no me preocuparé y si tenemos que vivir con esta especulación en verano tampoco", agregó el preparador de los 'Diablos Rojos'. "Paul no se va a ninguna parte, es feliz aquí", finalizó Solskjaer.

Más del Real Madrid vs Sevilla

El partido entre Real Madrid y Sevilla será transmitido por DirecTV, Sky, Movistar y beIN Sports desde las 2 de la tarde (hora peruana, mexicana y 9 de la noche en España). Los dirigidos por Zidane buscarán lavarse la cara tras la goleada recibida a mitad de semana ante el PSG por la Champions League.



Las novedades más importantes en el Real Madrid son la vuelta de Sergio Ramos, Nacho y Valderde. Se quedan fuera por lesión Isco, Modric y Marcelo, mientras que Mariano, Rodrygo, Odriozola y Brahim no entran por decisión técnica.

► No tiene minutos, pero ya es un dolor de cabeza para Real Madrid y se iría a fin de temporada



► Una diferencia abismal: los últimos 12 inicios de temporada del Barcelona en LaLiga



► En medio de la crisis, suenan reemplazantes: Xavi reafirmó su intención de convertirse en DT de Barça



► El Barça necesita vender: Rakitic y Umtiti en la mira de dos clubes de la Premier para enero de 2020