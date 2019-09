La polémica en los primeros minutos: ¿hubo mano en el Real Madrid vs. Sevilla? [VIDEO]

Centro desde la izquierda, cabezazo de Luuk de Jong y mano en el área de Raphael Varane. En los primeros minutos del Real Madrid vs. Sevilla , se generó una polémica en el partido realizado en el Ramón Sánchez Pizjúan. ¿Por qué el árbitro no cobró mano? Bueno, se puede ver que si bien el balón chocó en el zaguero galo, no había ninguna intención de él.



La jugada fue al tiro de esquina. No se revisó en el VAR, dado que el árbitro no considera que debía hacerlo. Igualmente, hubo una serie de comentarios en las redes sociales, exigiendo un penal a favor del equipo de Julen Lopetegui y en contra de los de Zidane.



Madridistas y andaluces cierran la jornada del domingo 22 de septiembre en la liga española. El cuadro comandado por Zinedine Zidane llegará al compromiso en medio de las críticas tras la actuación en la Champions League.



Real Madrid dejó una mala imagen en el debut de la Liga de Campeones. Los españoles fueron superados claramente por el PSG en Francia. El compromiso terminó 3-0 para los ‘bleus’ y, de inmediato, el DT y la plantilla fueron los señalados por la prensa y aficionados.



El peligro en el área en el Real Madrid-Sevilla en el Pizjuán. (Video: DIRECTV)

