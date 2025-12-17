vs. Talavera juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la ronda de 32 equipos de . ¿A qué hora comenzará la transmisión de este encuentro? Este duelo está pactado para el miércoles 17 de diciembre desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, con seis horas más en España). ¿En qué canales se verá? Para seguir la transmisión, América TV lo pasará para todo el territorio peruano, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en DGO y América TVGO. En Estados Unidos se verá por ESPN (Disney Plus), en Colombia por Win Sports, en Argentina por Flow y en Ecuador a través de El Canal del Fútbol (ECDF).

Real Madrid vs. Talavera por Copa del Rey. (Video: LaLiga)
