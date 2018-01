Gareth Bale es uno de los mejores jugadores del mundo. Lo demuestra fecha a fecha con el Real Madrid. Sin embargo, antes que una estrella del fútbol, es humano y como tal, es propenso a los errores, tal como ha pasado este sábado ante el Valencia.



En el partido de la fecha 21 de la Liga Santander en Mestalla , el crack galés tuvo la chance de marcar el 1-0 de Real Madrid ante los de Marcelino, no obstante, una mala definición le quitó la posibilidad de adelantar a los merengues apenas a los 6 minutos.



Tal como se ve en imágenes, Gareth Bale se encontró con una pelota delante del arco luego de una mala salida del portero Neto de Valencia. Cuando se pensaba que el galés iba a tirar a quemarropa, su disparo fue directo a las manos del ex de la Fiorentina.



Afortunadamente para los intereses de Real Madrid, Cristiano Ronaldo pudo arreglar las cosas con un penal que a él mismo le cometieron. A los 15 minutos, el crack portugués sacó un remate imposible para adelantar al equipo que hoy ya no tiene chances de ganar la Liga Santander.