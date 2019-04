¡Baldazo de agua fría! Las bajas confirmadas de última hora en el Real Madrid para el duelo ante Valencia

No se puede creer. Marcos Llorente se ausentó del último entrenamiento del Real Madrid antes de visitar Mestalla en LaLiga , que tampoco completaron con el grupo Thibaut Courtois y Dani Carvajal, que no llegan a tiempo para Valencia y serán baja junto al brasileño Vinicius Junior y el sancionado Nacho Fernández.



Zinedine Zidane terminó de preparar la visita al Valencia, en el que buscará el pleno de victorias en su tercer partido al mando desde su regreso al Real Madrid, con la inesperada ausencia del centrocampista español Marcos Llorente.



El joven canterano regresó a la titularidad frente al Huesca, recuperado de su última lesión muscular de la que tuvo una recaída. No pisó el césped y se ausentó de la sesión sin que el Real Madrid haya informado de ninguna nueva dolencia en un parte médico.



Por su parte, el portero belga Thibaut Courtois tampoco entrenó junto al resto de sus compañeros, por la tendinosis que sufre en el recto femoral derecho de la que se trató en el interior de las instalaciones de la ciudad deportiva de Valdebebas.



Zidane no forzó a Dani Carvajal, en el último paso de su recuperación y tampoco viajará a Mestalla, donde sigue sin poder estar Vinicius por su lesión muscular y no jugará Nacho tras recibir una cartulina el pasado domingo con la que cumple ciclo.



El portero de la cantera Moha reforzó al primer equipo en la última sesión, en la que tras los rondos y el calentamiento a puerta cerrada, Zidane ensayó los numerosos cambios que realizará en su equipo titular.

► Tabla de posiciones de LaLiga Santander: ingresa aquí para ver cómo van tus equipos en la Primera División de España



► Lo que un día fue no será: el insospechado club al que pudo llegar Cristiano a los 18 años



► ¡Con un exjugador de Universitario en lista! Conoce a los futbolistas más altos del siglo XXI [FOTOS]



► ¡Ya tiene a sus 'galácticos'! Los cuatros fichajes que quiere Zinedine Zidane para el Real Madrid