El tormento del Real Madrid en esta temporada no tiene forma de acabar. Luego de la eliminación en la Copa del Rey a manos del modesto Leganés y a 19 puntos del líder Barcelona, el merengue, para colmo, ha sufrido dos bajas importantes para el partido en el que se medirá ante Valencia por la fecha 21 de la Liga Santander.



A falta de confirmación oficial del club, Zinedine Zidane no podrá contar en Mestalla con Sergio Ramos ni Isco Alarcón. Y es que tras el partido de mitad de semana en el Bernabéu, los mencionados futbolistas han recaído de lesión y no entraron en la convocatoria.



Según 'Marca', Sergio Ramos , que venía de una lesión en el sóleo, ahora sufre una sobrecarga con edema y estará fuera alrededor de dos semanas. Se espera que llegue justo para el partido de ida de los octavos de final de la Champions ante PSG.



Isco, por su lado, adolece de un golpe en la cadera que sufrió en el entrenamiento. Estará de baja alrededor de una semana. Cabe recordar que tanto Alarcón como Ramos fueron titulares en Copa y los dos entrenaron este viernes por la mañana al mismo ritmo que sus compañeros.



Cabe recordar que el partido entre Real Madrid vs. Valencia se jugará este sábado a las 10 y 15 de la mañana. Los merengues, ya descartados para el título de Liga Santander, deben sacar una victoria para no salir de los puestos de clasificación a Champions.