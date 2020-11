Zinedine Zidane no contará para el choque de hoy entre Real Madrid vs Valencia con Eden Hazard y Casemiro. Sin embargo, la falta del belga es ‘fácil’ de suplir, o en todo caso, los ‘blancos’ saben andar sin el ‘Duque’, quien ha estado más fuera del campo por lesión. Sin embargo, no pasa lo mismo con el brasileño, que cada vez que ha faltado a una cita, la ‘Casa Blanca’ ha sufrido.

En este curso, Casemiro no fue titular en dos partidos, ante la Real Sociedad y el Cádiz, y el Madrid no ganó ninguno de los dos: empató en Anoeta sin goles y cayó 0-1 ante el equipo gaditano en Valdebebas.

El curso pasado, el 2019-20, el brasileño se perdió cinco partidos y el Real Madrid lo saldó con dos triunfos, dos empates y una derrota.

Tampoco estuvo presente el mediocampista, ningún minuto, en la eliminación copera del Madrid ante la Real Sociedad en el Bernabéu (3-4).

Mientras que en la 2018-19, Casemiro se perdió 14 partidos y el Madrid perdió en cuatro de ellos; en la 2017-18, otras 14 ausencias, con ocho victorias, cuatro empates y dos derrotas; y en la 2016-17, 18 partidos sin el brasileño, con 12 victorias y seis empates.

LA PREVIA

Zidane no podrá contar con Eden Hazard, obligado a causar baja para el partido del Real Madrid en Mestalla, así como para los encuentros de la selección belga, tras su positivo por coronavirus; al igual que Casimiro, también contagiado.

Con quien sí podrá contar el técnico francés es con Martin Odegaard, recuperado ya de su lesión en el sóleo derecho.

Por su parte, entrenador del Valencia, Javi Gracia, tratará de imponerse por primera vez al conjunto madridista después de haberse visto las caras en seis ocasiones.

El balance del técnico navarro ante el conjunto blanco ha sido de tres derrotas y tres empates con doce goles en contra y tan solo cinco a favor.

