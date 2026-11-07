vs. se midieron en el compromiso correspondiente a la fecha 12 de . ¿En qué canales se vio la transmisión del partido? DSports tiene los derechos de transmisión para toda Latinoamérica, con su servicio de paga por DIRECTV y su versión de streaming en la plataforma de DGO. En España se vio por Movistar LaLiga y DAZN, mientras que en otros países de la región a través de ESPN Deportes. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para este sábado 7 de noviembre desde las 3:00 pe.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina y siete horas más en España).

Real Madrid visita a Valencia en Mestalla por LaLiga. (Video: Real Madrid TV)
Real Madrid visita a Valencia en Mestalla por LaLiga. (Video: Real Madrid TV)

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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