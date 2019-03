¡Estalló todo Zorrilla! El gol de Anuar en el Real Madrid vs. Valladolid por LaLiga

Primero el VAR , luego le anularon otro gol y hasta que a la tercera estuvo la vencida. En el Real Madrid vs. Valladolid , Anuar marcó el primero para los locales a los 28 minutos de juego. Centro que llega desde la derecha, pasa Sergi Guardiola y define el marroquí Anuar para poner el 1-0 en el partido, que hace estallar todo el estadio de Zorrilla. Por fin, el gol.



No obstante, el Real Madrid respondió a los pocos minutos con un gol de Raphael Varane. Santiago Solari se juega la vida en su cargo, una derrota hará que la decisión del lunes lo saque del cargo, dado que se encuentra en decisión su situación para lo que resta de la temporada, en donde asoman José Mourinho y Zinedine Zidane para ser su reemplazo.



Real Madrid necesita quedar entre los cuatro primeros para clasificar a la Champions League, pero como puede verse en los encuentros, los madridistas no sostienen un buen juego. Valladolid acecha la valla de Thibaut Courtois, peligro en el área madridista.



Valladolid busca el triunfo al igual que el Real Madrid. Mientras que los locales buscan asegurar su permanencia en LaLiga, la visita sufre con siete puntos de ventaja sobre el Alavés, el quinto puesto en el campeonato español.



► Solari le hace la vida imposible: Real Madrid expedienta a Isco por pedido del entrenador



► ¡Hizo temblar a todos! Alcaráz falló increíble gol de penal para Valladolid ante Real Madrid [VIDEO]



► ¡Gran polémica! Golazo de Guardiola para el Valladolid, pero el VAR favorece a favor del Real Madrid