¡Gran polémica! Golazo de Guardiola para el Valladolid, pero el VAR favorece a favor del Real Madrid

Se vive toda una polémica en LaLiga. La imagen vio que no había árbitros en la sala del VAR, por lo que ¿cómo puede decidirse anularse el gol? En el gol del Valladolid vs. Real Madrid , el árbitro decidió que el jugador que asistía a Sergi Guardiola, se encontraba adelantado por lo que el marcador no se movía en un duelo válido por LaLiga. Todo quedaba igual.



Thibaut Courtois ya había visto superado su valla, no podía hacer nada ante la jugada que comenzaba desde la banda derecha y terminaba con el puntillazo de Guardiola. La polémica se vive en el torneo español, sobre todo cuando el puesto de Solari se encuentra en juego.



Real Madrid y Valladolid se ven las caras en lo que puede ser el último partido de Solari al mando de los madridistas. Así queda la historia, así se define todo en LaLiga. Guardiola había anotado, todo queda 0-0 por ahora. Valladolid avasalla el arco madridista.



Real Madrid lucha por quedar entre los cuatro primeros de LaLiga para clasificar a puestos de Champions League, algo que teme toda la directiva en el club por lo de Solari.



