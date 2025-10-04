Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga. (Diseño: Christian Marlow)
Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga. (Diseño: Christian Marlow)

vs. juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 8 de . Para seguir la transmisión de este partido, debes conectarte a la señal de ESPN y Disney Plus desde Latinoamérica, y Movistar Plus (Movistar LaLiga) desde España. Este duelo está pactado para sábado 3 de octubre desde las 2:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu. Ojo, no recomendamos seguir el partido por Fútbol Libre TV, señal pirata. No te pierdas todos los detalles e incidencias del partido en Depor.

Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga. (Video: Real Madrid)
Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga. (Video: Real Madrid)

TAGS RELACIONADOS