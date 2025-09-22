Real Madrid vs. Levante se ven las caras este martes 23 de septiembre, en el partido válido por la fecha 6 de LaLiga 2025-26. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Ciudad de Valencia (Valencia, España), donde los dirigidos por Xabi Alonso esperan sumar una nueva victoria para afianzarse en la punta de la tabla de posiciones del campeonato español. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Real Madrid viaja al Ciutat de València con la intención de mantener su arranque perfecto en LaLiga. Tras haber ganado los primeros cinco partidos, el equipo de Xabi Alonso lidera la tabla con 15 puntos, mostrando un buen balance entre defensa sólida y fútbol ofensivo.

En su última presentación liguera, Madrid logró un triunfo contundente por 2-0 sobre el Espanyol en el Santiago Bernabéu, gracias a goles de Éder Militão y Kylian Mbappé. Esa victoria además reforzó la defensa blanca, que volvió a dejar su portería en cero.

Xabi ha defendido su política de rotaciones: ha estado dosificando jugadores como Vinícius Jr., quien aunque ha sido determinante, no ha completado muchos partidos completos todavía esta temporada. Esto deja la puerta abierta para que otros como Arda Güler sigan ganando protagonismo en el mediocampo.

En el capítulo de lesionados y ausencias, el equipo blanco no podrá contar con Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger ni Ferland Mendy, lo que obliga a Alonso a recomponer su defensa para este desplazamiento.

Por parte de Levante, la situación es muy distinta. El conjunto valenciano ocupa una posición complicada en la tabla: ha sumado apenas 4 puntos en los cinco primeros partidos, con un triunfo, un empate y tres derrotas. Tiene un balance de goles favorable en algunos encuentros, pero su fragilidad defensiva y la falta de resultados como local le pesan.

A pesar de ese mal inicio, Levante llega al partido más animado tras su convincente victoria por 4-0 sobre el Girona, su mejor resultado reciente. Jugadores como Iván Romero y Etta Eyong han mostrado buenas sensaciones ofensivas para un equipo que necesita imponerse en casa para alejarse de la zona de riesgo.

El director técnico de Levante, Julián Calero, ha manifestado públicamente que su equipo no llega de víctima al choque; cree que pueden competir con el Real Madrid, tanto física como mentalmente. Está claro que el equipo local saldrá con una estrategia conservadora en ciertos tramos, intentando aprovechar sus momentos para atacar y mantener controlados los espacios cuando el rival acelere.

El histórico entre ambos favorece claramente al Real Madrid. Levante no ha podido imponerse como local ante los blancos en LaLiga en las últimas temporadas, y los merengues buscarán seguir con su dominio, aprovechar la superioridad offensiva y hacer valer su experiencia en estos encuentros para marcar diferencia.

Un punto clave para los visitantes será el control del mediocampo: mantener posesión, evitar errores en la salida del balón y hacer daño con rapidez cuando Levante esté desorganizado. Por parte del Levante, será fundamental mostrar intensidad, trabajar con orden defensivo, y tratar de generar ocasiones en transición o balón parado.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Levante?

Real Madrid vs. Levante está programado para este martes desde las 2:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 4:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 3:30 p.m.; en México a la 1:30 p.m.; y en España a las 9:30 p.m.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Levante?

Real Madrid vs. Levante se disputará en el Estadio Ciudad de Valencia, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. Por otro lado, en España se verá por la señal de Movistar Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

