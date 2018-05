El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, decidió este sábado colocar a su hijo Luca bajo los palos c ontra el Villarreal en la última jornada de la Liga Santander , en lo que fue el debut del joven guardameta con el primer equipo blanco.



En la parte inicial del partido , el exjugador del Castilla no tuvo mucho trabajo, pero en el complemento vivió momentos de cal y arena. Primero se lució con una atajada, pero en los últimos minutos del partido, falló en una salida que le costó el triunfo al equipo merengue.



Luca Zidane, tercer portero del Real Madrid , no había tenido ningún minuto aún con el primer equipo, en el que Keylor Navas es el dueño de la portería blanca, sustituido por Kiko Casilla cuando ha faltado el costarricense.



Formado en las categorías inferiores del Real Madrid , Luca Zidane, había jugado la pasada temporada en el filial, antes de pasar a integrar esta temporada el primer equipo. El francés optó por dar descanso a Keylor Navas con vistas a la final de Kiev en una semana.