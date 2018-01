Real Madrid vs. Villarreal : se ven las caras este sábado en el Santiago Bernabéu por la fecha 19 de la Liga Santander. Los de Zidane están con la obligación de sacar un buen resultado para no dar por perdida el torneo español, donde se encuentran actualmente a 16 puntos del Barcelona, 7 del Atlético de Madrid y 5 del Valencia. El cotejo será transmitido por DirecTV Sports a partir de las 10:15 a.m. hora peruana. Puedes seguir el minuto a minuto en nuestra web Depor.com.

El Real Madrid ha perdido esta temporada la contundencia en el Santiago Bernabéu, que se ha convertido en un estadio fácil de asaltar para sus rivales y donde el equipo de Zinedine Zidane sólo ha ganado la mitad de los partidos que ha disputado.

PAÍS HORARIO CANAL Perú 10:15 a.m. DirecTV Sports Colombia 10:15 a.m. DirecTV Sports Ecuador 10:15 a.m. DirecTV Sports México 09:15 a.m. Sky Sports Brasil 12:15 p.m. DirecTV Sports Bolivia 11:15 a.m. DirecTV Sports Chile 12:15 p.m. DirecTV Sports Argentina 12:15 p.m. DirecTV Sports Uruguay 12:15 p.m. DirecTV Sports

Zinedine Zidane ve brotes verdes y tira de optimismo. Lanzó un mensaje positivo incluso tras empatar en el Bernabéu ante un rival de menor categoría en la Copa del Rey, por segunda vez tras lo sufrido ante el Fuenlabrada de Segunda B, frente a un Numancia de LaLiga 1/2/3 que incluso acabó rozando el triunfo.

Un Villarreal eliminado de la Copa del Rey y con ganas de pescar en río revuelto medirá en el Santiago Bernabéu la crisis de un imprevisible Real Madrid, que se ha dejado llevar en la Liga tras la derrota en el clásico frente al Barcelona y, a 16 puntos del equipo azulgrana, debe tirar de orgullo para la reacción.

Es lo que espera la afición madridista tras ver en una misma temporada cómo su equipo ha pasado de ser invencible, reinar en Europa y el mundo con clara superioridad en las finales, a vivir un presente preocupante con falta de hambre y motivación, sin fútbol ni regularidad en sus resultados.

Ante el Villarreal regresa la primera unidad, aunque no estará el capitán Sergio Ramos en defensa y tampoco la BBC, esta vez por la lesión de Karim Benzema. Sus puestos los ocuparán Raphael Varane en la zaga e Isco en la media punta a la espalda de Gareth Bale y un Cristiano Ronaldo que necesita goles ligueros.

El Villarreal se ha mostrado últimamente más compacto a domicilio que en casa y prueba de ello son sus victorias en terreno ajeno ante el Celta y el Valencia o los empates contra el Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid.

Javier Calleja, técnico del equipo castellonense, tiene las bajas por lesión de Bruno Soriano, Andrés Fernández, Nicola Sansone y Roberto Soriano, a los que se suma Víctor Ruiz, sancionado por acumulación de amonestaciones.

Real Madrid vs. Villarreal: alineaciones probables

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Bale y Cristiano Ronaldo.



Villarreal: Asenjo, Mario, Álvaro, Bonera, Jaume Costa, Rodrigo, Trigueros, Castillejo, Fornals, Raba y Bacca.