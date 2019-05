No quiere irse del Real Madrid: Mariano se vistió de Benzema y marcó un buen gol ante Villarreal [VIDEO]

Puntazo a cobrar. Tiene pie y medio fuera del Real Madrid , pero Mariano Díaz luchará hasta el final por un lugar en la plantilla de Zidane para la próxima temporada. Este domingo, ‘Zizou’ le dio una oportunidad al ex delantero del Lyon y no defraudó a los fanáticos en el Santiago Bernabéu. Gol de Mariano, gol que celebró todo el estadio, gol que le hace – al menos – que alguna institución se fije en él para el curso del 2019-2020. Puntazo y cobrar.



A los tres minutos del Real Madrid vs. Villarreal , el español-dominicano pudo ser capaz de generarse un espacio y definir con la punta para poner el 1-0 en el marcador. Definitivamente ha sido una de las peores temporadas de Mariano y, pese a que Florentino Pérez decidió invertir varios millones de euros en él, el atacante no ha podido consolidar ese juego que se le vio en la liga francesa. Lástima para él, no ha podido demostrar ser un jugador del Madrid.



Apenas este ha sido el segundo gol en la temporada en LaLiga para Mariano. Su primer tanto fue contra el Deportivo Alavés, que data del 3 de febrero del presente año.



En la Champions League también había anotado otro tanto, con lo que Mariano registra tres anotaciones en toda la temporada. Malos números para un suplente.



A los 3 minutos de juego, Mariano marcó el gol del 1-0 del Real Madrid vs Villarreal. (beIN Sports Ñ)

