Para la temporada 2009-10, el presidente Florentino Pérez hizo una tremenda revolución en el plantel del Real Madrid. Y es que el actual mandamás merengue fichó a figuras como Cristiano Ronaldo, Kaká y Karim Benzema, además de sumar al director técnico Manuel Pellegrini. Xabi Alonso fue otro de los que llegó al Santiago Bernabéu.

En el medio, Xabi Alonso era titular sin discusión en Real Madrid. Su gran visión de juego lo ponía como uno de los grandes asistidores del equipo, aunque bien pudo llegar al Arsenal antes que a la 'Casa Blanca. Así lo reveló Cesc Fàbregas en conversación con el podcast Arseblog.

“La verdad que hablé con Xabi (en Real Madrid de 2009 a 2014) por teléfono durante todo ese verano. Él se moría por venir y literalmente le suplicaba a todo el mundo para llegar al Arsenal. Realmente quiso venir y yo hice todo lo que estaba a mi alcance para que eso pasara”, sostuvo Fabregas al citado medio.

Xabi Alonso, un crack en el Real Madrid

Asimismo, consideró que el posible fichaje del internacional con la Selección de España iba a ser de gran ayuda para que su ex equipo lograse títulos. “Conversé con quien tenía que hacerlo, di mi opinión porque iba a ser una gran contratación para nosotros”, añadió el ahora AS Mónaco.

También, dio detalles de las conversaciones que tenía con el ahora ex futbolista. “Siempre me preguntaba qué pasaba con el club. Fue una pena que no llegara porque estaba hecho para el Arsenal”, finalizó sobre el ganador de una Champions League con Real Madrid.

De otro lado, los merengues siguen en cuarentena luego que un jugador del equipo de baloncesto dio positivo por coronavirus. No hay fecha definida para la vuelta a los entrenamientos en conjunto.

