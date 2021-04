Un partido épico para los azulgranas, pero de deshonra para los ‘blancos’. Así sintió Xabi Alonso aquella goleada del Barcelona al Real Madrid en el 2015 en el estadio Camp Nou por LaLiga. El excentrocampista se sinceró sobre cuál fue su peor momento en la ‘Casa Blanca’ y no dudó en señalar a aquel encuentro de la temporada 2010-11 como el más doloroso de su etapa como jugador ‘merengue’.

“El partido de Liga en el Camp Nou que perdimos 5-0, esa fue la peor noche que he vivido en un campo de fútbol. A los 20 minutos del partido, confieso que quería irme, marcharme ya a casa, ducharme y volver. Fue tan doloroso que nos dio una gran determinación para lo que vino después. No podíamos volver a ser igual de ingenuos o no los hubiéramos vencido la temporada siguiente”, explica.

Ese Clásico fue uno de los epicentros de aquella época en la que Madrid y Barcelona vivían una tensión constante a través de sus técnicos Mourinho y Guardiola. Alonso, de hecho, es uno de los pocos jugadores que fue dirigido por ambos (’Pep’ en Bayern). Aunque prefiere no valorar sobre cuál de ellos fue mejor entrenador.

“No quiero que llegue demasiado pronto. Aún soy joven. Quiero dar pasos y desarrollar el conocimiento del juego, cometer errores y aprender a corregirlos”, explica.

Final de Estambul

En la charla que sostuvo con su excompañero Carragher, el ahora técnico de la Real Sociedad B también se refirió a la final de Champions que ganó con el Liverpool en el 2005, tras remontar un 3-0 del AC Milan. Ambos recordaron lo que pasó en el descanso.

“Estaba enojado conmigo mismo pensando que no podíamos tirar tan fácilmente una oportunidad tan hermosa”, dice. “Estaba un poco avergonzado con lo que estábamos haciendo. Más que pensar en los demás fue doloroso por cómo me sentía yo. Después, Rafa Benítez nos habló e hizo algunos cambios. Pensé, ‘veamos cómo funciona esto’”, señala ahora.

El excentrocampista reconoce que la reacción de los aficionados también tuvo bastante que ver en su respuesta en el campo. “Escuchar los abucheos de nuestros aficionados fue importante porque no querían matarnos, pero pensamos en intentar darles algo en lo que creer, tratar de tener algo de esperanza”, resume.

