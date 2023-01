De Karim Benzema no se puede dudar que es uno de los mejores delanteros en la historia del Real Madrid. Lo ha demostrado con muchos goles que han llevado al cuadro merengue a ganar toda especie de títulos. Sin embargo, el idilio entre el atacante francés y el vigente campeón de la Champions League pende de un hilo ya que se acerca la fecha en la que termina el contrato del galo y hasta el momento no hay una sola señal que marque el camino de la continuidad. De hecho, según El Chiringuito, el ‘9′ podría no seguir siendo una de las atracciones del Santiago Bernabéu.

Tal como refiere Edu Aguirre, la continuidad de Benzema en el Real Madrid no está clara. Ninguna de las dos partes, ni el jugador ni el club, han acercado posturas para sentarse a conversar de la renovación. Mientras tanto, el rumor de que el francés terminará sus días como futbolista en el Lyon, club del que salió, vuelve a escena.

En los últimos tramos de la temporada pasada, no había dudas sobre la renovación de Benzema. Estaba en su mejor momento y con el Balón de Oro en el bolsillo. Sin embargo, el gran bajón que ha tenido en su nivel, sumado a los problemas públicos que expuso con Francia en el Mundial 2022, habrían enfriado las negociaciones.

Consultado en la previa de la final de la Supercopa de España, ante el Barcelona, Benzema fue muy contundente en las declaraciones sobre su continuidad en Concha Espina,

“Yo estoy aquí, en Madrid, disfrutando cada entrenamiento y cada partido. Voy año a año, no te puedo hablar del tiempo que me voy a quedar en el Real Madrid. Lo que te puedo decir es que disfruto de cada día en el Real Madrid”, explicó.

“Estoy en el Real Madrid. Luego, hablar de eso -la renovación- es otro tema. Disfruto como cualquier jugador que puede jugar en el Madrid. Luego, lo que pase en el fútbol, no sabemos”, insistió el vigente Balón de Oro.





Mbappé sonríe





La posible no continuidad de Karim Benzema en el Real Madrid es una puerta abierta para Kylian Mbappé. El delantero del PSG sueña hace mucho tiempo con vestirse de blanco y podría por fin lograrlo en el próximo mercado de fichajes de verano. De arreglar con los blancos, y sin el ‘Gato’, el de Bondy sería titular indiscutible en el equipo de Carlo Ancelotti para la siguiente temporada.

Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros. El también internacional con Francia, con pasado en el AS Mónaco, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.





