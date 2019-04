¡Tiene a su favorito! Zidane zanja debate entre Courtois, Navas y Luca por la portería del Real Madrid

Para que no haya más debates. Zinedine Zidane dejó claro que no habrá debate en la portería del Real Madrid el próximo curso, adelantando que definirá los roles de sus tres porteros y que tendrán "bien claro" cuál será el reparto de minutos.



Con su regreso al Real Madrid , Zidane, adelantó que hasta el final de una temporada perdida y sin opciones de grandes títulos, su intención es dar partidos a sus tres porteros. Finalizó la titularidad del belga Thibaut Courtois en su estreno, alienando ante el Celta al costarricense Keylor Navas , y cuando le llegaba el turno a Courtois se lesionó con su selección y llegó la oportunidad de Luca que ha provocado cierta controversia.



Para evitar estas situaciones, el técnico francés adelantó que en verano hablará con sus tres porteros y dejará definidos los roles. De esta manera si Courtois o Keylor no aceptan ser segundo, podrán negociar su salida del Real Madrid.



"Dependerá de los porteros que voy a tener el próximo año. De momento hay tres buenos porteros, vamos a acabar la temporada con los tres y veremos el próximo año pero ya os digo que no va a haber debate", adelantó.



"No voy a dejar la posibilidad de hablar el próximo año de los porteros, va a estar bien claro. No vamos un día a hablar de esto y a la semana de otro portero. Estará bien claro desde el inicio para el próximo año", añadió.

