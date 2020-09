Mientras Real Madrid se prepara para afrontar su debut en LaLiga ante la Real Sociedad este domingo -tras haberse ausentado en la primera jornada-, Gareth Bale sigue ultimando detalles para ser nuevamente jugador del Tottenham. Es por ello que durante la última conferencia de Zinedine Zidane todo los flashes apuntaron a la salida del extremo galés.

Si bien, el consenso mundial reconocía un quiebre en la relación entre el extremo británico y el entrenador francés desde hace ya algunas temporadas, Zidane aseguró que nada de eso ha sido cierto y que tanto él como el jugador de 31 años nunca tuvieron problema alguno.

“No me molesta que digan que se marcha por mi culpa porque no es así, el tema es más complicado. Lo que te puedo decir es que no hemos tenido problemas el uno con el otro. Nadie va a quitarle lo que ha hecho en el Real Madrid. No hemos tenido problemas, eso no ha pasado. Le deseo lo mejor”, aseguró el técnico del Madrid.

“Ahora hay negociaciones. Yo sé lo que ha hecho Gareth en este equipo. Al final, estás cosas pueden pasar. Lo único que puedo decir es que no está firmado. Lo que ha hecho nadie lo va a discutir. Si ahora hay un cambio para él, solo desearle lo mejor", agregó siendo muy prudente con la posibilidad de que la lesión de Bale evite cerrar el acuerdo con los ingleses.

¿Repetir el título liguero?

La esperanza de todo madridista es continuar en la senda de títulos tanto en Europa como en LaLiga y derrocar la soberanía azulgrana aprovechándose de la tormenta que se vive hoy por hoy en el Barcelona y su nuevo proceso. Ante ello, una de las preguntas de cajón fue sobre la posibilidad del ‘bi’ esta temporada.

“Nosotros nos preparamos para eso. Nosotros sabemos cuando empezamos desde el primer día que nos tenemos que preparar para ganar lo máximo posible. Si nos preparamos bien, si queremos, si jugamos como un equipo como el año pasado cuando volvimos del confinamiento, tendremos la oportunidad de ganar cosas. Los jugadores se preparan para estar competitivos. Sabemos que cada año es más difícil y tenemos que estar preparados”, puntualizó ‘Zizou’.