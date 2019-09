"Lo veo de put* madre, así de claro": Zidane defiende al jugador más criticado del Real Madrid

Zinedine Zidane es de los entrenadores que siempre sacará cara por todos los jugadores que dirige en el Real Madrid. No importa si uno de ellos falla todo ante el arco, si no rinde como los hinchas esperan, si no justifica sus minutos de juego. Como ese padre de familia que cuida de los suyos, el DT francés siempre estará ahí de escudo protector. Es como el señor Miyagi cuidando Daniel Larusso de los golpes más bajos de sus adversarios.

"Lo veo de puta madre, así de claro". Esas palabras son las que ha usado el técnico del Real Madrid para referirse a Lucas Vázquez , el jugador más criticado en este inicio de temporada en España. Evidentemente, el francés no quiere la intranquilidad de sus jugadores y no hay nada mejor que respaldarlos públicamente.



El técnico ganador de tres Champions League consecutivas sabe que en cualquier momento, el rendimiento de una de sus estrellas puede estar bajo la lupa. Y Lucas está viviendo esta situación. Sufre como nadie porque no le terminan de salir las cosas.

Lucas Vázquez es canterano del Real Madrid. Volvió en el 2015 procedente del Espanyol. (Getty) Lucas Vázquez es canterano del Real Madrid. Volvió en el 2015 procedente del Espanyol. (Getty)

Lucas apuntado por su rendimiento

Lo critican los hinchas y hasta los periodistas , con el mayor, desparpajo, le dicen en la cara lo mal que está jugando. "¿Que te pasa Lucas, que no te acaban de salir las cosas?", le preguntaron al volante del Real Madrid el pasado miércoles tras el triunfo ante Osasuna por LaLiga.

Como un ciervo acorralado ante un hambriento animal carnívoro, Lucas no encontraba forma de escapar de tan incómoda entrevista. "Yo contento, por jugar, disfrutar y hacer lo que me gusta", dijo el volante del Real Madrid para salir huyendo a los vestuarios.

Lucas tendrá oportunidad de redimirse ante los hinchas del Real Madrid este sábado en el derbi ante el Atlético en el Wanda Metropolitano. El volante debería entrar en la lista de convocados de Zidane, aquel DT que no deja de confiar en su talento y lo demuestra públicamente.

