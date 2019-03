Porque en ti confió, 'Zizou': el mensaje de Zidane que ilusiona a hinchas del Real Madrid en LaLiga

Nada está dicho. Zinedine Zidane , técnico del Real Madrid , no quiso trasladar un mensaje de euforia al madridismo y prometer que su equipo va a pelear por ganar LaLiga -le separan 12 puntos del líder Barcelona-, pero aseguró que tiene que "creer hasta el final" y marcó el reto de ganar en las once jornadas que quedan.



El mensaje de Zidane en su primera rueda de prensa en la ciudad deportiva tras aceptar el regreso al cargo que dejó hace nueve meses fue de unión y optimismo. Dejó claro que cuenta con todos sus jugadores, concienciado en recuperar desde el inicio a Marcelo e Isco, y puso mesura en su mensaje cuando trató los objetivos.



"Es bueno recordar a todo el mundo dónde estamos, pero queremos acabar la temporada ganando el máximo de partidos que quedan. Hay que empezar mañana. Yo no voy a hablar de ganar la Liga ahora porque no estoy en esa línea, lo que tenemos que hacer, nuestro deber, es creer hasta el final", dijo.



"Tenemos once partidos y queremos ganarlos todos. Luego veremos lo que va a pasar. En el fútbol nunca se sabe, por eso lo que podamos dar en el campo es lo más importante. El resto lo veremos", añadió. El técnico francés destacó las "ganas" que ha encontrado en la plantilla y afirmó que "los jugadores están contentos" y han trabajado "con intensidad" en las sesiones.



Zidane no quiere que sus jugadores salten a los partidos que restan con presión por pensar que se juegan su futuro. "Piensan en terminar bien la temporada. No tienen que tener en la cabeza que voy a mirar quien sigue y quien se va. Todos tienen contrato, ya veremos luego lo que pasa. Hay que acabar bien la temporada tras un año difícil en el que también han hecho cosas buenas", subrayó.



