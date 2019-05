¿Esperanzador o político? Zidane sacó cara por Marcelo y habló sobre situación de Bale tras derrota en Anoeta

El entrenador del Real Madrid , Zinedine Zidane , lamentó la derrota de su equipo en San Sebastián, condicionada para él por la expulsión de Jesús Vallejo en la primera mitad, pero no se mostró enfadado porque, a diferencia de lo ocurrido contra el Rayo, ante la Real su equipo hizo "bien" las cosas.



El preparador francés tuvo que hablar en este final de temporada de sus planes para la próxima y se negó a descartar jugadores, entre ellos a Gareth Bale, que no fue convocado para este encuentro.



"Esa decisión se refiere a este fin de semana, lo del próximo año habrá que verlo", señaló sobre el delantero galés, mientras que sacó la cara por Marcelo que "ha estado a la altura de lo esperado". "Hay que recuperar su mejor imagen y poco a poco vamos a hacerlo", agregó.



También elogió al goleador de su equipo, el malagueño Brahim Díaz que es, a su juicio, "un futbolista interesante y joven, ha tenido minutos y lo ha hecho bien".



"Hoy no ha sido como lo ocurrido en el campo del Rayo aunque la sentencia es complicada", declaró en la sala de prensa Zidane, que afirmó que el Real Madrid jugó bien sobre todo en los primeros minutos.



"Me gustó mucho el inicio de mi equipo. Hicimos un gol pronto pero después del tanto anulado y de que el VAR tardara cuatro minutos en resolver, empezó un nuevo partido, nos hicieron gol y llegó la expulsión", justificó Zidane la actuación de su plantilla en Anoeta.

Con información de EFE

