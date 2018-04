No deja de hacer historia. Zinedine Zidane ha marcado un antes y después como jugador y técnico del Real Madrid. Desde su llegada al banquillo como primer entrenador del equipo filial del club madridista el 24 de junio de 2014, el francés alcanzó este último fin de semana la cifra de 200 partidos con los merengues.



Su inicio no fue el mejor pues perdió 2-1 ante el filial del Atlético de Madrid, pero la vida lo ha hecho madurar con el paso del tiempo al punto de, años más tarde, ser capaz de levantar la Champions League pocos meses después de ascender al primer equipo del Real Madrid en enero del 2016.



"Son dos años y medio los que llevo aquí. No podemos hablar del Real Madrid de Zidane, hay entrenadores que han estado mucho tiempo y han hecho muchas cosas. Aunque esté a gusto y me gusta lo que estamos haciendo, para decir eso vamos a esperar un poco. Es el tiempo el que hace las cosas. No lo estamos haciendo mal pero tengo que seguir", aseguró 'Zizou'.



Con la última victoria 1-0 ante al Leganés por la Liga Santander, Zidane llegó a la redonda cifra de 200 partidos en el banquillo del Real Madrid, pero se muestra tranquilo en una temporada poco fructífera para los merengues que se resume a lograr la tan ansiada final de la Champions en Kiev.



Rey de copas. Zidane llegó a tener una promedio de un título cada 14 partidos, y es que el francés conquistó ocho torneos en apenas 23 meses con el Real Madrid : dos Mundiales de Clubes, dos Champions League, dos Supercopas de Europa, una Supercopa de España y una Liga Santander.