El FC Barcelona comienza una nueva era con Hansi Flick (59 años) al frente del equipo. Conocido por su meticulosa gestión y su capacidad para mantener el vestuario unido y libre de filtraciones, el estratega tiene la reputación de ser un entrenador que aleja a su equipo de los focos mediáticos. Esta cualidad promete transformar significativamente el ambiente en el Camp Nou, donde las especulaciones sobre el futuro de varios jugadores clave han sido frecuentes. No obstante, y de cara a la campaña 2024-25, Robert Lewandowski decidió pronunciarse sobre su propio futuro.

El delantero ha dejado en claro que su intención es permanecer en el conjunto azulgrana y seguir compitiendo al más alto nivel. A sus 35 años, no considera colgar los botines —como lo hizo Toni Kroos, quien hace poco anunció su retiro— enfatizando, en una conferencia de prensa, en el primer día de la concentración de Polonia con miras a la Eurocopa, que aún no tiene una fecha fija para dejar el fútbol.

“Mi corazón me dirá ese momento. Antes de tomar una decisión, primero debo sentir algo”, comenzó declarando ‘Lewa’. Al ser presionado sobre el tema, insistió que“no sé cuándo sucederá, es difícil determinarlo por mí mismo. Necesito sentir mi decisión para estar seguro de ello y ahora no lo tengo”.

El ariete polaco no considera su edad como un obstáculo y considera que todavía tiene mucho para ofrecer: “Físicamente, me siento muy bien y eso significa que no puedo pensar en la retirada. Quizá Toni Kroos sintió ese momento, pero no es mi caso. (...) Me estoy dando cuenta que el duro trabajo llevado a cabo y sigo haciendo está dando sus frutos”.

Lewandowski y su continuidad en Barcelona

En el primer día de la concentración de Polonia para la Eurocopa 2024 —que se disputará en Alemania desde el 14 de junio al 14 de julio— Lewandowski tomó el protagonismo. El delantero dejó claro que su intención es continuar en el Barça y desmintió los rumores sobre una posible transferencia al Fenerbahce, consigna SPORT.

La contratación de José Mourinho por el club de Turquía ha desatado una ola de entusiasmo en Estambul, al punto de que se especula con el arribo de varias estrellas, como ‘Lewi’. En respuesta a estos reportes, el futbolista fue claro: “No se ha puesto en contacto conmigo. No sé nada al respecto”.

¿Cuándo llegó Robert Lewandowski al FC Barcelona?

El FC Barcelona fichó a Robert Lewandowski a finales de julio de 2022. Hubo un acuerdo entre el Barcelona y el Bayern de Múnich para la transferencia del jugador, que ascendió a un total de 45 millones de euros más 5 millones adicionales en concepto de variables. El polaco firmó un contrato con el club por un período de cuatro temporadas.

Robert Lewandowski llegó al Barcelona en 2022 desde el Bayern Munich. (Foto: Getty Images)





