No se da por vencido. Hace un año, la ex ‘joya’ del Real Madrid Royston Drenthe daba la hora dejar el retiro y volver al fútbol profesional en España con el Racing Mucia. Tuvo una buena puesta en escena, pero poco a poco ha ido perdiendo protagonismo, situación que lo ha llevado a intentar un cambio de aires en el mercado de fichajes de enero. A sus 34 años, Drenthe podría pasar a formar parte de un histórico español que ahora deambula por la Segunda RFEF.

Según informa la ‘Opinión de Murcia’, Drenthe se convertirá en el primer fichaje invernal del Real Murcia, que compite en el equivalente a la cuarta categoría del fútbol español. Una noticia que ha propiciado que el ex del Real Madrid se convirtiera en Trending Topic en las últimas horas en España.

Sin duda se trata de un equipo histórico de España, pues ha militado 18 temporadas en Primera División más otras 14 en Segunda, lo que suma un total de 32 campañas en el fútbol profesional.

Drenthe, que ha protagonizado algunos incidentes durante su carrera como jugador, ahora sólo piensa en disfrutar del balón. “No me arrepiento de nada. Soy muy feliz con lo que soy, con lo que ha sido mi vida. Me convertí en un hombre gracias al fútbol”, aseguraba hace tiempo en una entrevista.

Si bien se hizo conocido por sus actuaciones como lateral por la banda izquierda, con el paso del tiempo, el neerlandés ha ido adelantando su posición en el campo. En el Racing de Murcia ha ocupado el extremo izquierdo e incluso ha actuado en el rol de delantero centro. Posición que desempeñaría en el Real Murcia.

Un trotamundos

Royston Rickie Drenthe, nacido el 8 de abril de 1987 en Rotterdam, llegó al conjunto blanco hace 13 años y medio procedente del Feyenoord de Rotterdam y luego pasó por el Hércules de Alicante y el Everton, en ambos clubes cedidos por el Madrid.

El Alania Vladikavkaz de Rusia, el Rading y el Sheffiels Wednesdey de Inglaterra, el Kayseri Erciysspor de Turquía y el Baniyas de Emiratos Árabes fueron sus siguientes destinos.

Regresó a su país en 2018 al fichar por el Sparta de Rotterdam y luego por el Kozakken Boys, en el que militó durante la temporada 2019-20, antes de volver a España de la mano del Racing Murcia, de la Tercera de España.

