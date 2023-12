FC Barcelona es uno de los equipos que no la pasa tan bien en la presente temporada. Si bien el conjunto culé arrancó el curso en los primeros lugares, una serie de resultados lo ubica en la cuarta posición de LaLiga (34 puntos), al borde de la zona de clasificación a la próxima edición de la Champions League. Ante ello, los directivos analizan las mejores opciones del mercado, con el objetivo de armar un equipo altamente competitivo y así poder afrontar de la mejor manera la segunda etapa del curso. Eso sí, aún existen algunas dudas, específicamente en las renovaciones, teniendo en esta lista el nombre de Sergi Roberto.

Pese a que en las últimas semanas se habló de su posible salida, el capitán blaugrana siempre confirmó que desea continuar en la institución. Sin embargo, esta decisión no solo depende de él, sino también de los directivos del elenco de la Ciudad Condal y del técnico Xavi Hernández.

Así pues, en una entrevista con el podcast B3TTer, el polifuncional español inició hablando sobre su relación con el comando técnico del conjunto catalán. “Con Xavi como entrenador me siento cómodo. Tengo su confianza. Al final de la temporada, si el club está contento, seguiré”, afirmó el jugador español.

Ante los rumores que lo vinculaban a equipos a escuadras del extranjero (Inter Miami o Palmeiras), Sergi Roberto desmintió la información y aseguró que no piensa moverse de Barcelona en el corto plazo. “Estoy hablando con el Barça. De momento no voy a irme a otro equipo. Todo lo que se cuenta de que me voy a Miami o al Palmeiras... todo son mentiras”, sostuvo.

Finalmente, el futbolista español enfatizó su deseo de mantenerse en FC Barcelona. “De momento digo que me quiero quedar en el Barça. Quizá dentro de un año te digo que quiero otra experiencia en Europa o en Estados Unidos, pero esto será en el futuro. No creo que eso se dé de pronto”, sentenció.

Los números de Sergi Roberto en la presente temporada

A diferencia de otras campañas, Sergi Roberto perdió protagonismo en el FC Barcelona. Y es que en la presente temporada, el futbolista español solo disputó seis encuentros, registrando un total de 224 minutos (entre LaLiga y Champions League).

De esta manera, los directivos de la escuadra culé han empezado a evaluar seriamente su renovación, algo que parece estar muy lejano, teniendo en cuenta de que Xavi Hernández requirió muy poco de sus servicios en este último curso.





