El destino de Kylian Mbappé en el PSG sigue siendo el epicentro de la atención futbolística mundial. A pesar de los persistentes rumores que rodearon su posible salida durante el pasado verano, el francés está centrado en el presente, especialmente en la ‘final’ de la Champions League contra el Dortmund este miércoles. El constante vaivén de especulaciones sobre su futuro alcanzó su punto álgido en julio último, cuando fue descartado incluso por su propio equipo. Sin embargo, el ‘7′ no se dejó influenciar por los rumores y ahora, con la mente puesta en Europa, parece dispuesto a postergar cualquier discusión sobre su renovación hasta el próximo año, cuando las altas esferas de Qatar tomarán decisiones cruciales para el club.

Según L’Équipe, en caso de renovar, Mbappé estaría dispuesto a comprometerse a largo plazo, en contraste con el acuerdo de dos años firmado en 2022. En aquella ocasión, el atacante francés acordó una extensión de contrato con un suplemento adicional que solo podía activar él unilateralmente. Sin embargo, Kylian optó por no hacerlo, enviando una carta al club en junio para informarles de su decisión.

En marzo, tras la eliminación del PSG en los octavos de final de la Champions contra el Bayern, Mbappé dejó claro que su futuro no estaba condicionado por los resultados europeos. Y parece que ahora tampoco. “Si vinculara mi futuro a la Liga de Campeones, me habría ido muy lejos. Estoy aquí, soy muy feliz y, por el momento, no pienso en otra cosa que en enorgullecer al PSG”, declaró en ese momento.

La relación entre Mbappé y el PSG pasó por momentos turbulentos, especialmente cuando el entrenador Luis Enrique presionó al club para reintegrar al jugador al primer equipo. Tras un mercado de transferencias tenso, en el que el presidente Al Khelaïfi le advirtió a Mbappé que no jugaría más si no renovaba, el joven talento fue reintegrado después de una reunión clave el 12 de agosto en el Parque de los Príncipes.

Desde entonces, Mbappé ha recuperado su posición como líder del proyecto, demostrando su valía en el campo y reconociendo que el equipo se acerca al modelo que le prometieron Qatar cuando renovó en mayo de 2022. Sin embargo, el desenlace de la actual campaña de la Champions League podría tener un impacto significativo en las negociaciones futuras. En todo caso, el de Bondy no tomaré una decisión en caliente pase lo que pase este miércoles en Dortmund.

Mientras tanto, el presidente Al Khelaïfi y el director deportivo Luis Campos parecen dispuestos a evitar que los rumores perturben el rendimiento del máximo goleador histórico del PSG y del resto de la plantilla. La paciencia será clave en este delicado proceso, donde el futuro de una de las estrellas más brillantes del fútbol mundial está en juego.





¿Qué títulos ha ganado Mbappé con el PSG?





Kylian Mbappé ha acumulado una impresionante lista de títulos con el Paris Saint-Germain durante su exitoso periodo en el club francés. Desde su llegada en la temporada 2017/2018, el talentoso delantero ha contribuido a que el PSG domine la Ligue 1, llevándose a casa seis títulos consecutivos de la liga francesa.

Además de sus éxitos a nivel nacional, Mbappé ha sido parte fundamental en la consecución de varias Copas de Francia, Copas de la Liga y Supercopas de Francia. Aunque no ha logrado alzarse con la codiciada Champions en la temporada 2019/2020, su papel destacado ha sido esencial para consolidar al PSG como un contendiente respetado en la escena europea.





¿Cuántos goles tiene Kylian Mbappé en su carrera?





Mbappé lleva ya 303 goles en su carrera profesional entre clubes y selección. De ese total, 229 llegaron defendiendo al PSG, 27 al Mónaco y 46 al combinado nacional de Francia. La Ligue 1 francesa es el torneo que más goles de Kylian ha visto hasta el día de hoy, con 177. La siguen la Champions League con 43 y la Copa de Francia con 29.





