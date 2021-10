El FC Barcelona sumó este domingo tres importantes puntos en LaLiga Santander 2021-2022 tras imponerse por 3-1 en el Camp Nou al Valencia en un partido donde continuó evidenciando que necesita mejorar en su fútbol, pero que le sirvió para coger ánimo de cara al Clásico del próximo domingo. Y en el que debutó, al fin, Sergio Agüero. El ‘Kun’ se mostró feliz por el cariño de los hinchas azulgranas.

“Estoy muy contento por el debut, estoy con muchas ganas. Llevaba tiempo esperando este momento. Lo importante era ganar hoy. Fue increíble que la gente coreara ‘el Kun, Kun’. Ahora toca acostumbrarme al cántico y me toca demostrar el cariño que me mostraron. Espero que disfruten de mi juego”, dijo Agüero, que confirmó que lo pasó mal durante el tiempo que estuvo lesionado y no podía ayudar al equipo.

“Obviamente de fuera se sufre mucho más. Había que tener paciencia. El parón ha ido bien para agarrar confianza”, señaló el ‘Kun’, que ingresó por Dest a falta de cinco minutos para el final, y tuvo también palabras de elogio para Ansu Fati, autor de otro gol.

“Ansu es un jugador muy joven y tiene mucho por demostrar. Estoy muy contento de que lo tengamos nosotros. Hay que ayudarlo para que siga mostrando el talento que tiene, porque no muchos lo tienen”, concluyó Agüero.

El equipo de Ronald Koeman necesitaba no fallar ante su público después de su pobre imagen antes del parón en el Wanda Metropolitano y aunque no brilló en exceso en lo futbolístico, sí demostró que con Ansu Fati y Memphis Depay mejora ostensiblemente en lo ofensivo.

139 días después de su fichaje

El delantero argentino, que llegó al Barça libre tras finalizar su contrato con el Manchester City, fue presentado en el Camp Nou el 31 de mayo y entonces su llegada se interpretó como un guiño del presidente Joan Laporta a Leo Messi, con el que comparte una gran amistad.

Precisamente, la lesión de Agüero, que ganó la Copa América este verano, llegó a principios de agosto, días después de que se oficializara el adiós de Messi del club azulgrana, y ya no pudo participar en la presentación de la plantilla en el Trofeo Joan Gamper.

A sus 33 años, Agüero pretende incrementar las espectaculares cifras goleadoras que acumula en la Liga española de su etapa en el Atlético de Madrid. En 175 partidos, marcó 74 goles y dio 29 asistencias.

