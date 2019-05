Aun queda una posibilidad: revelan el único método con el que Real Madrid dejaría ir a Sergio Ramos

La semana empezó con una noticia sorpresa en el Real Madrid : Sergio Ramos se quiere ir. El defensor blanco le comunicó a Florentino Pérez que la posibilidad de dejar el equipo por el fútbol Chino está latente; sin embargo, este se la negó debido a que el equipo blanco no recibiría ningún pago. Esto podría cambiar.

Según Mundo Deportivo, el presidente del Real Madrid podría llegar a un acuerdo por la salida del capitán si llega una fuerte oferta. Lo que no quieren en el Santiago Bernabéu es que el defensor se vaya completamente gratis. Tendrá que haber un pago de por medio.

Serán 100 millones de euros, no menos, lo que tendrán que pagar por Sergio. Según Marca, el Madrid quiere seguir la misma línea que realizó con Cristiano Ronaldo. Si el futbolista quiere irse y trae una oferta que el club blanco considere aceptable, podrá irse sin reclamo alguno.

"Sergio Ramos y su agente no han estado en mi casa, ni yo en la suya, vinieron a verme a la oficina (del club) y me dijeron que tenían una muy buena oferta de China, pero que las normas de allí no permiten pagar el traspaso. Que había una oferta muy buena de un club chino y no se podía pagar transfer, quería el pase gratis", remarcó Florentino el último lunes.



Sin embargo, y a pesar del pedido del defensor español, la respuesta de Florentino Pérez fue clara: "Le dije a Ramos que era imposible que el Real Madrid dejase ir a su capitán gratis". Tajante y sencillo, el presidente hará respetar el contrato del internacional español, que tiene vínculo con el club por dos años más.



► ¡Partidazo en Bakú! Los XI de Sarri y Emery para el Chelsea vs. Arsenal por final de Europa League [FOTOS]



► ¡Se prepara el Santiago Bernabéu! Eden Hazard será presentado en el Real Madrid la próxima semana



► ¡Sales tú y entra Neymar! El gran sacrificado en Barcelona para que el brasileño firme en verano



► Selección peruana: Swissotel tomará acciones legales contra Paolo Guerrero



► Selección peruana: lesión de Neymar cerca de dejarlo fuera para duelo ante la bicolor