"Me quiero retirar en el Real Madrid": Sergio Ramos ya comunicó que se queda en el equipo

El 'culebrón' empieza a llegar a su fin. A inicio de semana, la noticia que Sergio Ramos tenía intenciones de salir del Real Madrid sorprendió a más de uno. El mismo presidente del equipo merengue, Florentino Pérez, confirmó que el central pidió su partida gratis del plantel por tener una oferta de China. Todo esto parece terminar pronto.

Según informó el programa 'Jugones' de La Sexta, el capitán del Santiago Bernabéu tuvo una última reunión con Florentino para explicarle que se queda en el plantel para la próxima temporada. Se arregló todo. Incluso, Ramos, le explicó que quiere tener la oportunidad de retirarse vestido de blanco.

"Sergio Ramos y su agente no han estado en mi casa, ni yo en la suya, vinieron a verme a la oficina (del club) y me dijeron que tenían una muy buena oferta de China, pero que las normas de allí no permiten pagar el traspaso. Que había una oferta muy buena de un club chino y no se podía pagar transfer, quería el pase gratis" , explicó Pérez en conversación con el Transitor.

Sin embargo, esto era algo impensable para el directivo blanco. "Le dije a Ramos que era imposible que el Real Madrid dejase ir a su capitán gratis".

Según informó el programa conducido por Josep Pedrerol, el exSevilla tuvo una reunión con Florentino Pérez hace unos días para pedirle que le abra las puertas del equipo y le de carta gratis de salida. Todo debido a que la posibilidad de llegar a China está activa.



El periodista de ABC Rubén Cañizares, del programa 'El golazo de Gol', reveló que los 12 millones de euros no es sueldo suficiente para el exSevilla, quien tiene problemas financieros, por lo que buscaba su salida a China.



Según informa Cañizares, Ramos estaría cerca de meterse en graves problemas en un inminente embargo por parte del Banco Santander. Sergio tiene una deuda de 35 millones de euros con la entidad financiera debido a que decidió pedir un préstamo para comprar unos terrenos en las afueras de Madrid.



Sergio Ramos le comunicó a Florentino Pérez que se queda en el Real Madrid. (Jugones)

